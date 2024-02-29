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11:18 29.02.2024

У перші дні березня в Україні без опадів, температура до +17°

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У перші дні березня в Україні без опадів, температура до +17°

У п'ятницю, 1 березня, в Україні без опадів, уночі та вранці на Правобережжі місцями тумани, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу (у східних областях 1-6° морозу), вдень 6-11° тепла, у західних областях і в Криму 0-5° тепла, вдень 12-17° тепла, у Карпатах вночі 0-2° морозу, вдень 4-9° тепла.

У Києві в п'ятницю без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень близько 10° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії Бориса Срезневського, у Києві 1 березня найвища температура вдень була 12,4° у 2017 р., найнижча вночі -18,5° у 1985 р.

У суботу, 2 березня, в Україні без опадів. Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с.

Температура в західних областях уночі 2-7° тепла, удень 10-15°; на решті території країни вночі від 3° тепла до 2° морозу, у східних областях 0-5° морозу, удень 7-12° тепла.

У Києві в суботу без опадів. Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 8-10° тепла.

Теги: #погода #прогноз #весна

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