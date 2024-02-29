За добу росіяни 27 разів обстріляли прикордонні території Чернігівщини та Сумщини - ОК "Північ"

Протягом доби російські окупанти здійснили 27 обстрілів прикордонних територій Чернігівської та Сумської областей, зафіксовано 167 вибухів, повідомляє Оперативне командування "Північ".

У Чернігівській області ворог п’ять разів обстріляв з міномета 120 мм Карповичі (28 приходів), а також Блешню Семенівської громади (7 приходів), Клюси (22 приходи) та Єліне Сновської громади (2 приходи).

Крім цього, окупанти обстріляли з РСЗВ Клюси Сновської громади (20 приходів), зі ствольної артилерії 122 мм - Грем'яч Новгород-Сіверської громади (3 приходи).

У Сумській області з міномета 120 мм противник обстріляв Фотовиж (4 приходи), Середину-Буду (3 приходи), Бачівськ (2 приходи), Карпеченкове (6 приходів), Нову Гуту (4 приходи), здійснив 2 обстріли Старої Гути (10 приходів), а також обстріляв Порохонь (4 приходи) Шосткинського району.

Зі ствольної артилерії 122 мм було обстріляно Бояро-Лежачі Конотопського району (7 приходів), двічі - Зноб-Новгородське (7 приходів), Чернацьке (2 приходи) Шосткинського району.

Також ворог обстріляв із РСЗВ Кружок (20 приходів) Конотопського району, зі ствольної артилерії - Велику Берізку (3 приходи) Шосткинського району та знову Кружок (13 обстрілів).

Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано.