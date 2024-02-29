За добу в результаті ворожих обстрілів Харківщини загинули чотири мирні жителі, серед них шестирічна дитина

Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів населених пунктів Харківської області є жертви та постраждалі серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"О 13:40 у м. Куп'янськ унаслідок обстрілу ворожими авіабомбами зруйновано: будівлю церкви, житловий будинок. Пошкоджено: кафе, 16 житлових будинків. Загинули 2 людини. Отримали травми 5 осіб.... О 16:50 росіяни випустили авіабомби по вокзалу в смт Великий Бурлук Куп'янського району. Унаслідок обстрілу загинули дівчинка 6 років і 48-річний чоловік. Мати дівчинки отримала важкі травми, їй надають медичну допомогу", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що внаслідок повторного обстрілу Куп'янська почалася пожежа: горів дах житлового будинку і господарська будівля. Неодноразових обстрілів зазнав Вовчанськ. Унаслідок обстрілів протягом дня було пошкоджено приватні будинки, а в ніч проти четверга було зафіксовано влучання в будівлю аптеки. У Григорівці ворожими обстрілами було пошкоджено 2 приватні будинки, у Московці - 1. У Кіндрашівці обстріл спровокував пожежу - горіла господарська будівля. Постраждалих унаслідок цих обстрілів не зафіксовано.