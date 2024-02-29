Події

08:13 29.02.2024

Росіяни обстрілювали 250 разів населені пункти Запорізької області

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Росіяни обстрілювали 250 разів населені пункти Запорізької області

Російські війська протягом доби обстрілювали 250 разів населені пункти Запорізької області, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"250 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області завдали окупанти протягом доби", - ідеться в його телеграм-каналі.

За словами Федорова, росіяни обстрілювали з авіації Малинівку, Щербаки і Степове, здійснили 14 РСЗВ-обстрілів Роботиного, атакували 48 безпілотниками Гуляйполе, Новоданилівку, Малинівку, Малу Токмачку і Роботине.

Очільник ОВА зазначив, що 185 артударів припали на території Гуляйполя, Малинівки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Приморського та інших прифронтових міст і сіл.

Також надійшло 30 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила.

 

 

 

Теги: #обстріли #запорізька

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