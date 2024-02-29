Події

07:31 29.02.2024

Групі росіян оголосили про підозру за розстріл чоловіка в селі під Харковом

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Групі росіян оголосили про підозру за розстріл чоловіка в селі під Харковом

Трьом російським військовим, які під час окупації села під Харковом розстріляли чоловіка з мотивів особистої помсти, оголосили підозри через порушення законів і звичаїв війни, повідомляє пресслужба управління Служби безпеки України в Харківській області.

Правоохоронці встановили особи ще трьох російських окупантів, які вчиняли воєнні злочини проти цивільного населення в період захоплення частини Харківської області.

Йдеться про трьох військовослужбовців 6-ї окремої танкової бригади збройних сил РФ Рамазана Омарова, Алхаса Расулова, Ражаба Насрідінова.

Як зазначається, навесні 2022 р. вони придушували опір місцевих мешканців і насильно схиляли їх до співпраці з окупаційною владою на території Дергачівського та Богодухівського районів. Під час таких "заходів" росіяни масово викрадали та вбивали людей.

За даними слідства, під час одного з таких "нальотів" на території села Макарова Богодухівського району зловмисники увірвалися на місцеву ферму.

"Щоб продемонструвати свою зухвалість, злочинці почали стріляти в бік стада худоби. У той час на фермі перебував охоронець і зробив чоловікам зауваження щодо їхньої поведінки", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що злочинці вирішили помститися чоловікові за його непокору. Через два дні вони вистежили охоронця дорогою на роботу, і Омаров вистрілив у нього двічі. У той час двоє його подільників дбали про те, щоб не залишилося свідків їхнього звірства.

На підставі зібраних доказів двом окупантам заочно повідомили про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, злочинні дії Омарова кваліфіковано як порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

"Наразі тривають комплексні заходи щодо притягнення зловмисників до відповідальності. Кожен із них буде знайдений і покараний", - зазначили в СБУ.

 

 

 

Теги: #сбу #підозра #окупанти

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