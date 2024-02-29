Перша леді України зустрілася із главою МЗС Великобританії

Дружина президента України Олена Зеленська під час візиту до Лондона провела зустрічі з главою МЗС Великобританії та міністром з питань охорони здоров'я та соціального захисту.

"Почала візит до Великобританії з двох важливих зустрічей. Була можливість подякувати за допомогу та обговорити подальшу співпрацю з міністром закордонних справ лордом Кемероном та міністром з питань охорони здоров'я та соціального захисту Вікторією Аткінс", - написала вона у фейсбуці.

Зеленська зазначила, що Великобританія є одним із найвідданіших союзників України як у військовій допомозі, так і в порятунку цивільних осіб.

Крім того, дружина президента відвідала головний офіс "Amazon Web Services (AWS) EMEA" у Лондоні.

"Ця компанія серед тих, хто без перебільшення рятує сьогодні освіту українських дітей, забезпечуючи потребу у гаджетах для навчання. У ході зустрічі отримали підтвердження від партнерів про передачу 700 девайсів для українських учнів", - зазначила перша леді.

За її словами, це відчутна підтримка, адже щодня понад 300 тисяч учнів пропускають заняття, бо вони не мають технічної можливості для онлайн-освіти.

Зеленська зазначила, що надані "Amazon Web Services" гаджети будуть розподілені в рамках Коаліції девайсів, розпочатої запущеними у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Міністерством цифрової трансформації, щоб задовольнити критичну потребу в ноутбуках та планшетах дітей та вчителів із прифронтових областей.

"Моя Фундація вже не вперше співпрацює з групою компаній Amazon. Зокрема, завдяки їй майже 5 тисяч українських дітей із вразливих категорій із Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської та Херсонської областей отримають доступ до онлайн -Освіті. А значить, нові гаджети дістануться дітям з регіонів, в яких найбільша потреба в дистанційній освіті", - підсумувала вона.