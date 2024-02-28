3-тя ОШБр вибила окупантів із Красногорівки в Донецькій області, населений пункт перебуває під контролем українських військ

3-тя окрема штурмова бригада вибила російських окупантів із Красногорівки в Донецькій області, куди ворог увійшов напередодні, повідомляє пресслужба командування.

"Напередодні сили армії рф накатами атакували південно-східну частину Красногорівки та ввійшли до міста. Аби не дозволити ворогу закріпитися підрозділи Третьої окремої штурмової бригади, бійці 1-го та 2-го штурмових батальйонів здійснили бойову операцію із зачистки міста від сил ворога", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в середу ввечері.

"За короткий проміжок часу противник встиг підготуватися до тривалої оборони і, незважаючи на опір і важкі бої, штурмові групи бригади завдали противнику невідворотних втрат - близько 100 окупантів "200-ми" і "300-ми"", - зазначили в ОШБр.

Зазначається, що окупанти відмовлялися від здачі в полон і були ліквідовані в зайнятих ними будинках.

"Станом на зараз Красногорівка перебуває під контролем українських військ!", - наголошується в повідомленні.