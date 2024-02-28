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20:24 28.02.2024

США вивчають варіант виділення військової допомоги Україні за рахунок $4 млрд, що залишилися

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США вивчають варіант виділення військової допомоги Україні за рахунок $4 млрд, що залишилися

Пентагон вивчає можливість використати решту $4 млрд фінансування, передбаченого для військової допомоги Україні, без гарантій відшкодування цих витрат, повідомляє CNN із посиланням на джерела в Міноборони США.

"Пентагон вивчає, чи варто використовувати останнє джерело фінансування військової допомоги, що залишилося, - на підтримку зусиль України, навіть без гарантій, що ці кошти компенсує Конгрес", - інформує телеканал.

У Пентагону, як і раніше, є близько $4 млрд коштів для України. Зазначається, що розмови про використання цих коштів для Києва стають дедалі актуальнішими.

Неназваний представник Пентагону повідомив CNN, що наступний пакет допомоги Україні, якщо його підготують, "обов'язково включатиме найважливіші боєприпаси". Також у відомстві обговорюють, як і де заздалегідь розмістити військову техніку, щоб її можна було якнайшвидше відправити в Україну, щойно схвалять додаткові джерела фінансування.

Раніше Пентагон не хотів витрачати будь-які з решти коштів без гарантій, що їх відшкодує Конгрес за допомогою схвалення запиту адміністрації на додаткове фінансування в розмірі $60 млрд для України. Так, у Пентагоні зазначали, що вилучення будь-якого обладнання з арсеналів без планів його поповнення може вплинути на боєготовність США.

Минулого року Пентагон оголосив, що виявив помилку в бухгалтерському обліку, через яку він завищив суму допомоги, яку він надав Україні, на $6,2 млрд. Це дало змогу США надавати військову допомогу Україні довше, ніж передбачалося.

Про попередній пакет безпекової допомоги Україні США оголосили 27 грудня минулого року. Відтоді Вашингтон не ухвалював рішень про виділення нової допомоги.

Сенат у лютому ухвалив законопроєкт щодо додаткових оборонних витрат на $95 млрд, куди, зокрема, входять близько $60 млрд для України і близько $14 млрд для Ізраїлю. У нинішньому законопроєкті, на відміну від попередньої версії, немає пунктів про посилення охорони південного кордону США. Потім документ вирушив на розгляд палати представників. Однак палата пішла на перерву до 28 лютого, так і не провівши голосування з цього питання.

Її спікер Майк Джонсон попередив, що готовий розглянути запит для України тільки одночасно з ухваленням заходів щодо захисту південного кордону США від потоку нелегальних іммігрантів. Джонсон пояснював, що палата представників не піддасться тиску сенату, який домагається ухвалення законопроєкту про фінансову допомогу іншим країнам, зокрема, Україні.

 

 

Теги: #сша #україна #допомога

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