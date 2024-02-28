Профільний комітет працює над підготовкою законопроєкту про мобілізацію до другого читання - Фріз

Парламентський комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки продовжив сьогодні роботу з підготовки до другого читання законопроєкту про мобілізацію, повідомила членкиня комітету Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Резюме по розглянутих за два дні напрямках, не правках (!). Комітет не підтримав обмеження щодо виїзду за кордон, блокування рахунків, електронні повістки, зниження призовного віку з 27 до 25 років", - написала Фріз у фейсбуці за підсумками засідання комітету в середу.

За її словами, комітет також не підтримав норму про електронний кабінет як обов'язок, "але підтримав як право, тобто можливість для військовозобов’язаних, резервістів та призовників використовувати цей механізм для оновлення даних".

Фріз також розповіла, що не дійшли згоди щодо норми про обмеження консульських послуг для громадян, які ухиляються від мобілізації.

"Будемо працювати над цим питанням під час розгляду поправок", - зазначила народна депутатка.

На думку Фріз, обмеження консульських послуг для українців за кордоном не тільки не матиме позитивного ефекту для питання мобілізації, а й матиме негативні наслідки - підрив довіри громадян до своєї держави, зниження мотивації захисту інтересів України в країнах перебування українських громадян.

За словами Фріз, за участю голови комітету соцполітики Галини Третьякової, голови комітету охорони здоров'я Михайла Радуцького, міністра соцполітики та заступника МОЗ обговорили питання звільнення від призову під час мобілізації. Члени комітету підтримали норму про звільнення тих, у кого на утриманні троє і більше дітей, окрім тих, у кого заборгованість зі сплати аліментів. Окрім цього, комітет погодився з нормою про звільнення з армії опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, патронатних вихователів тощо.

На засіданні комітету було наголошено на необхідності врегулювання питання звільнення від мобілізації осіб, на утриманні яких перебувають хворі, які потребують постійного догляду.

"Врегулювання питання для інвалідів ІІІ групи - принципове питання, адже маємо тисячі звернень від громадян щодо цієї норми", - наголосила Фріз.

Комітет також підтримав надання права засудженим особам, звільненим від відбування покарання з випробуванням, бути призваними на військову службу за призовом під час мобілізації.

Фріз повідомила, що завтра комітет продовжить роботу.