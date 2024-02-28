Події

17:08 28.02.2024

Польща готова на певний час закрити кордон для агропродукції з України - прем'єр

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Польща готова на певний час закрити кордон для агропродукції з України - прем'єр

Варшава веде переговори з Києвом про тимчасову заборону на переміщення товарів через кордон, повідомило польське Radio RMF з посиланням на голову польського уряду Дональда Туска.

"Ми з представниками української сторони обговорювали можливість тимчасового закриття кордону і припинення обміну товарами", - наводить радіо слова Туска.

При цьому він зазначив, що "цей тимчасовий захід став би болючим для обох сторін".

Очікується, що ці теми стануть предметом обговорення на зустрічі Туска з активом протестувальників-сільгоспвиробників, яка запланована на четвер.

Коментуючи перспективи зустрічі, Туск зазначив: "Я не для того прем'єр, щоб Польща виходила з ЄС або блокувала б кордон з Україною".

Він наголосив: "Я готовий до твердих рішень, якщо йдеться про кордон з Україною, але за попередньої домовленості з Києвом, щоб не було непотрібної напруженості. Ми маємо знайти довгострокове рішення".

За словами Туска, "можливо, варто вести мову про доплати за зерно, що дасть змогу збути польську продукцію якнайшвидше".

При цьому він зазначив, що загалом польська держава може допомогти з тим, щоб польське зерно було б більш привабливим з точки зору ціни порівняно з українським.

Теги: #польща #кордон #агропродукція

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