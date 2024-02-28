Зеленський про ініціативу Макрона щодо відправлення західних військ в Україну: Якщо будь-які ініціативи посилять Україну - вони хороші для всього світу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо будь-які з ініціатив лідерів тих чи інших держав будуть спрямовані на посилення України у відбитті російської агресії, то вони будуть хорошими для всього світу.

"Щодо будь-яких ініціатив: якщо вони посилять Україну, вони будуть хорошими для всього світу", - заявив Зеленський на пресконференції за підсумками саміту "Україна - Південно-Східна Європа".

Коментуючи заяву французького лідера, Зеленський зазначив, що фізично не був присутнім на саміті з підтримки України в Парижі, проте Макрон напередодні повідомляв його про те, що говоритиме про певні нові ідеї щодо посилення України.

"І він поділиться зі мною, коли приїде в Україну в березні. І тоді я буду глибоко в деталях і зможу конкретніше поділитися з вами", - сказав президент.

Глава держави також розповів, що мав предметну розмову з Макроном раніше.

"Наприклад артилерійська коаліція, яку створюють зі США, - це дуже конкретні речі. І нам потрібно вижити, а вижити для України - це дуже конкретні рішення. Ось чому я не можу поділитися з вами, наприклад, кількістю артилерії або боєприпасів 155-го калібру... Тобто я маю на увазі, що в нас є рішення, а те, що нам потрібно - це вижити. І все те, що ми вирішили, і все те, де в нас є домовленості й контракти щодо допомоги, все - має бути вчасно. Це основна фундаментальна ініціатива: дайте нам вчасно, якщо ви можете. Здійсніть своє рішення про підтримку нас, якщо ви можете", - сказав він.

"Ось чому у Макрона було багато ініціатив на предмет, як посилити Україну на полі бою. Ми багато говорили про розвідку, про дрони, про спільне виробництво, про технічні речі", - додав Зеленський.

Водночас Зеленський наголосив: "Головне, що потрібно розуміти: коли ми ділимося різними ініціативами, всі вони як другий, третій, четвертий крок, а перший крок - це захиститися і залишатися сильними".

"Це важливо, тому що наразі у нас є питання щодо пакетів допомоги від наших партнерів і з Європи, і зі США. Ми дуже вдячні їм, але нині важливо бути сильними, тому що в нас немає альтернативи. Ми маємо справу з кілером. Просто з кілером. Гітлер: частина 2", - наголосив він.

"Усі з нас мають готуватися до наступних кроків Путіна і бути сильними. Якщо не всі з нас готові відштовхнути його, то всі мають підготуватися до того, що вранці або вночі будуть ракети. Це наш сигнал - чим сильнішими ми будемо в Україні, тим слабкішим буде Путін", - резюмував він.