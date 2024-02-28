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15:12 28.02.2024

Перша партія пшениці з України в межах ініціативи Grain from Ukraine прибула до Судану

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Перша партія пшениці з України, відправлена в межах ініціативи Grain from Ukraine, прибула до Судану, повідомляють на сайті Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП).

"Ця пожертва дасть змогу ВПП ООН підтримати людей, чиє життя повністю перевернулося через війну. Ми вдячні Україні та Німеччині за підтримку суданського народу в найскладніший для нього час", - сказав представник організації в Судані Едді Роу.

Згідно з повідомленням, українське зерно прибуло в Порт-Судан, його розвантажують для екстреного розподілу у воюючій країні. Українська пшениця стане основною частиною продовольчих пайків для мільйона постраждалих від конфлікту в Судані, наголошують у пресрелізі ВПП ООН.

Очікується, що 7600 тонн пшеничного борошна буде надано сім'ям Судану, багато з яких залишили свої домівки через бойові дії і щодня стикаються з проблемою задоволення своїх нагальних потреб. Доставленого зерна вистачить на місяць.

Ця допомога надійшла в критичний момент кризи голоду в Судані, зазначили у ВПП ООН і додали, що бойові дії в країні поширюються, а продовольства стає дедалі менше, особливо з урахуванням прогнозованого неврожаю.

ВПП ООН попередила про загрозу голоду і насування гуманітарної катастрофи, якщо цивільне населення Судану не отримає продовольчої допомоги. Наразі майже 18 млн осіб у Судані стикаються з гострою нестачею продовольства, з них майже 5 млн перебувають у стані надзвичайного голоду. Від початку конфлікту у квітні минулого року ВПП вже надала майже 7 млн осіб екстрену продовольчу допомогу, проте потреби продовжують зростати.

Постачання української пшениці здійснено в межах гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine, започаткованої президентом України Володимиром Зеленським. Вона стала можливою завдяки Міністерству закордонних справ Німеччини, яке відшкодувало EUR15 млн за транспортування пшениці з України до Судану, а також організацію розподілу всередині країни серед нужденних.

Теги: #судан #пшениця #grain_from_ukraine

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