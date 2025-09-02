Інтерфакс-Україна
10:36 02.09.2025

Щонайменше 1 тис. людей загинуло через зсув ґрунту в Судані – ЗМІ

Щонайменше 1 тис. осіб загинуло в результаті зсуву, який знищив село в районі гір Марра на заході Судану, залишивши лише одну людину, яка вижила, повідомляє Reuters з посиланнями на Суданський визвольний рух.

Село "зараз повністю зрівняно з землею", додали в русі.

За інформацією агентства, Суданський визвольний рух, який контролює територію, розташовану в регіоні Дарфур, звернувся до Організації Об'єднаних Націй та міжнародних гуманітарних організацій з проханням допомогти у вивезенні тіл жертв, серед яких - чоловіки, жінки та діти.

Тікаючи від жорстокої війни між суданською армією та парамілітарними Силами швидкого реагування (RSF) у штаті Північний Дарфур, жителі шукали притулку в районі гір Марра, де не вистачає їжі та ліків.

Дворічна громадянська війна призвела до того, що понад половину населення опинилися на межі голоду, а мільйони людей змушені покинути свої домівки, оскільки столиця штату Північний Дарфур - Аль-Фашир - опинилася під обстрілом.

 

Теги: #судан #зсув

