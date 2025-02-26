Події

12:43 26.02.2025

Військовий літак розбився біля столиці Судану, загинули понад 45 осіб

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Літак військових Судану в середу розбився в місті Омдурман біля суданської столиці Хартума, жертвами катастрофи стали щонайменше 46 осіб, повідомляє Associated Press.

Серед загиблих є і службовці збройних сил, і цивільні особи. Постраждали ще 10 осіб.

Літак впав під час зльоту з військово-повітряної бази "Ваді-Сейдна" на північ від Омдурмана. Під час падіння борту пошкоджень зазнала низка будівель. Про причини катастрофи поки що не повідомляють.

Теги: #авіакатастрофа #судан

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