На заході Індії розбився пасажирський літак, на борту могли перебувати понад 240 осіб

Пасажирський літак у четвер зазнав аварії на заході Індії в штаті Гуджарат, повідомляє The Economic Times.

На борту могли бути понад 240 осіб.

За інформацію NDTV, розбився літак авіакомпанії Air India, який прямував до Лондона, на його борту перебувало 242 пасажири та члени екіпажу. Є також пасажири, які вижили.

За даними Reuters, літак прямував до Бірмінгема.

В соціальних мережах поширюється відео, на якому видно величезні клуби диму, що піднімаються в небо поблизу аеропорту Сардар Валлабхай Патель, який обслуговує міста Ахмадабад і Гандінагар.

В МЗС України журналістам повідомили, що з'ясовують, чи були громадяни України на борту літака, який розбився в Індії.