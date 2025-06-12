Зеленський з приводу авіатрощі: Наші думки з родичами та близькими жертв в Індії, Великій Британії, Португалії та Канаді

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття прем'єр-міністру Індії Нарендрі Моді та всьому народу Індії у зв'язку з численними жертвами у катастрофі пасажирського літака.

"Жахлива новина про катастрофу пасажирського літака в Індії. Мої найглибші співчуття прем'єр-міністру Нарендрі Моді та всьому народу Індії в цей трагічний день", - написав він у соціальній мережі Х у четвер.

"Наші думки з усіма родичами та близькими жертв в Індії, Великій Британії, Португалії та Канаді. Ми поділяємо ваш шок і скорботу в цей трагічний день. Ми всі молимося за те, щоб врятувати якомога більше життів і бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим", - наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, щонайменше 120 осіб вважаються загиблими в авіакатастрофі на заході Індії. У повідомленні місцевого видання наголошується, що літак Boeing, який прямував рейсом Ахмадабад-Лондон, зазнав аварії незабаром після зльоту, він упав на студентський гуртожиток.

Загалом на борту перебували 242 людини - 230 пасажирів, два пілоти і 10 членів екіпажу. Серед пасажирів значаться 169 громадян Індії, 53 підданих Британії, семеро португальців і один канадець.