Набули чинності санкції США проти Судану за використання хімічної зброї

Санкції Сполучених Штатів проти уряду Судану, запроваджені через застосування хімічної зброї під час минулорічної громадянської війни, набули чинності, повідомляє TRT Global Afrika English.

Вашингтон звинувачує армію Судану у використанні хімічної зброї щонайменше двічі у віддалених районах країни під час бойових дій з парамілітарним угрупованням Сили швидкої підтримки (RSF).

За даними, йдеться, ймовірно, про хлорний газ, який може спричиняти тяжкі ушкодження дихальних шляхів і навіть смерть. Судан заперечує ці звинувачення.

Санкції передбачають обмеження на експорт із США, продаж озброєнь і фінансування та діятимуть щонайменше рік. Водночас США збережуть можливість надання Судану термінової гуманітарної допомоги, продовольства та сільськогосподарської продукції. Деякі обмеження будуть частково зняті, оскільки це вважають необхідним для національної безпеки США.

"Сполучені Штати закликають уряд Судану негайно припинити будь-яке використання хімічної зброї та дотримуватися своїх зобов’язань за Конвенцією про заборону хімічної зброї", — заявив Державний департамент США.