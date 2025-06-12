Інтерфакс-Україна
Події
14:52 12.06.2025

Щонайменше 120 осіб могли загинути під час аварії літака Boeing на заході Індії - ЗМІ

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Щонайменше 120 осіб могли загинути під час аварії літака Boeing на заході Індії - ЗМІ

Щонайменше 120 осіб вважаються загиблими в авіакатастрофі на заході Індії, повідомляє видання Hindustan Times із посиланням на джерела.

У повідомленні наголошується, що літак Boeing, який прямував рейсом Ахмадабад-Лондон, зазнав аварії незабаром після зльоту, він упав на студентський гуртожиток.

Загалом на борту перебували 242 людини - 230 пасажирів, два пілоти і 10 членів екіпажу. Серед пасажирів значаться 169 громадян Індії, 53 підданих Британії, семеро португальців і один канадець.

Міжнародний аеропорт імені Сардара Валлабхай Пателя в штаті Гуджарат закрито до подальшого розпорядження. Пасажирам рекомендовано заздалегідь перевіряти інформацію про рейси на сайті повітряної гавані.

Теги: #авіакатастрофа #жертви #індія

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