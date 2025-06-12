На місці падіння літака в Індії знайдено пасажира, який вижив, – ЗМІ

Працівники поліції виявили одного пасажира, який вижив після падіння літака Boeing в Індії, повідомляє видання ANI з посиланням на комісара поліції.

"Поліція знайшла одного вцілілого пасажира на місці 11A. Його знайшли в лікарні, він проходить лікування. Поки що нічого не можна сказати про кількість загиблих. Кількість загиблих може зрости, оскільки літак розбився у житловому районі", - заявив комісар.

Як повідомлялося, літак Boeing, який прямував рейсом Ахмадабад-Лондон, зазнав аварії незабаром після зльоту і упав на студентський гуртожиток.

Загалом на борту перебували 242 людини - 230 пасажирів, два пілоти і 10 членів екіпажу. Серед пасажирів значаться 169 громадян Індії, 53 підданих Британії, семеро португальців і один канадець.

Наразі відомо про 120 загиблих.