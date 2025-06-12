Інтерфакс-Україна
Події
20:17 12.06.2025

Понад 300 людей загинули в авіакатастрофі в Індії

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Понад 300 людей загинули в авіакатастрофі в Індії

Кількість загиблих унаслідок аварії літака Boeing 787 Dreamliner на заході Індії перевищила 300 людей, оскільки повітряне судно впало на житлові будинки, повідомляє в четвер газета The New Indian Express.

"За даними поліції, ще 75 тіл загиблих дістали з квартир у житловому районі Мегані Нагар міста Ахмадабад, куди впав літак", - інформує видання.

Газета уточнює, що в зазначеному кварталі мешкає, зокрема, персонал міської лікарні.

Раніше газета Times of India повідомляла, що на борту рятувальники виявили одного пасажира, який вижив, - 40-річного громадянина Великої Британії Вішваша Кумара Рамеша. Йому надають медичну допомогу.

У поліції заявили, що серед загиблих - колишній головний міністр штату Гуджарат - Віджай Рупані.

На борту літака перебували 242 людини. Серед пасажирів - 169 громадян Індії, 53 підданих Великої Британії, семеро португальців і один канадець. Ще 12 осіб - члени екіпажу.

У конгломераті Tata Group, що володіє авіакомпанією Air India, яка виконувала рейс, оголосили, що виділять по 10 млн рупій (близько $120 тис.) сім'ям загиблих в авіакатастрофі.

Літак Boeing 787 Dreamliner авіакомпанії Air India вилетів уранці в четвер з аеропорту Ахмадабада. Він прямував до Лондона. Незабаром після зльоту він зазнав аварії та впав на студентський гуртожиток. Незадовго до аварії пілоти подали сигнал лиха.

Телеканал Sky News зазначає, що це перший випадок аварії Boeing 787 Dreamliner. В авіабудівній компанії Boeing заявили, що "працюють над збором додаткової інформації" про катастрофу.

 

Теги: #авіакатастрофа #літак #загиблі #індія

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