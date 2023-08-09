США висловлюють співчуття Грузії у зв'язку зі зсувом ґрунту

США висловлюють співчуття Грузії у зв'язку зі зсувом ґрунту, який раніше зійшов на курорті Шові, унаслідок якого жертвами стали до 15 осіб, повідомив державний секретар Ентоні Блінкен.

"Сполучені Штати висловлюють свої співчуття тим, хто постраждав від зсувів у Грузії. Ми підтримуємо Джорджію і високо оцінюємо неймовірну самовідданість рятувальників, які невпинно працюють над порятунком життів і наданням допомоги пораненим", - написав він у мікроблозі твіттер.

Як повідомлялося, 3 серпня в грузинському регіоні Рача біля курорту Шові зійшов зсув ґрунту, який заблокував у готелі "Сансет Шові" 16 осіб, включно з шістьма дітьми, повідомляють у четвер грузинські ЗМІ.

Кількість жертв зсуву ґрунту становить до 15 осіб, повідомив журналістам у суботу керівник Служби з управління надзвичайними ситуаціями МВС Грузії Темур Мгебришвілі.

У МЗС України також повідомляли про загибель українки внаслідок інциденту.