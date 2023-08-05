Події

13:22 05.08.2023

Уже 12 жертв зсуву ґрунту в Грузії, триває пошук ще понад 20 зниклих

1 хв читати

Рятувальники в суботу знайшли ще одного, 12-го за рахунком, загиблого внаслідок зсуву ґрунту, що зійшов 3 серпня в гірському курорті Шові в Грузії.

"До рятувальної операції, крім 400 рятувальників, у суботу долучилися військові зі своєю технікою. Триває пошук понад 20 осіб, з якими немає зв'язку", - сказав журналістам міністр регіонального розвитку та інфраструктури Іраклій Карселадзе.

За інформацією створеного урядового координаційного штабу з боротьби зі стихією в Шові, родичі зниклих змогли впізнати лише шістьох із 12 загиблих під зсувом.

Зсув, що стався, практично знищив курорт Шові - зруйновано будинки, дороги, мости.

Теги: #грузія #зсув

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:36 04.08.2023
Зеленський: Ми глибоко співчуваємо суспільству Грузії через стихійне лихо

Зеленський: Ми глибоко співчуваємо суспільству Грузії через стихійне лихо

22:50 04.08.2023
Єрмак висловив співчуття грузинському народу через стихійне лихо в Шові

Єрмак висловив співчуття грузинському народу через стихійне лихо в Шові

10:52 06.07.2023
Патріаршого місцеблюстителя Грузії, імовірно, отруїли - ТБ

Патріаршого місцеблюстителя Грузії, імовірно, отруїли - ТБ

17:33 04.07.2023
У МЗС Грузії назвали втручанням у внутрішні справи рішення Києва відправити грузинського посла в Тбілісі для консультацій

У МЗС Грузії назвали втручанням у внутрішні справи рішення Києва відправити грузинського посла в Тбілісі для консультацій

11:55 04.07.2023
Послу Грузії в Україні запропоновано повернутися до Тбілісі для консультацій щодо вирішення ситуації із Саакашвілі - МЗС

Послу Грузії в Україні запропоновано повернутися до Тбілісі для консультацій щодо вирішення ситуації із Саакашвілі - МЗС

07:25 04.07.2023
Кулеба: Посол Грузії у вівторок буде в МЗС для жорсткої розмови, він поїде в Грузію

Кулеба: Посол Грузії у вівторок буде в МЗС для жорсткої розмови, він поїде в Грузію

20:04 03.07.2023
Зеленський закликав Грузію передати Саакашвілі в Україну. МЗС України висловить протест

Зеленський закликав Грузію передати Саакашвілі в Україну. МЗС України висловить протест

18:48 24.06.2023
Південна Осетія закриває кордон із Грузією

Південна Осетія закриває кордон із Грузією

19:37 29.05.2023
Посли ЄС передали віцепрем'єру Грузії демарш через відновлення польотів до Росії

Посли ЄС передали віцепрем'єру Грузії демарш через відновлення польотів до Росії

19:28 27.05.2023
У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про використання назви Сакартвело замість Грузії

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про використання назви Сакартвело замість Грузії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У неділю буде сухо та спекотно, у східних областях до 38° С - "Укргідрометцентр"

У дев'яти населених пунктах Донецької області буде проведено примусову евакуацію дітей - Мінреінтеграції

Україна оголосила про військову загрозу в акваторії шести російських портів

Глава СБУ: Будь-яка "бавовна", що відбувається з кораблями РФ або Кримським мостом, - абсолютно логічний крок щодо ворога

СБУ провела спецоперацію, у результаті якої підірвано великий нафтовий танкер Росії "SIG"

ОСТАННЄ

У неділю буде сухо та спекотно, у східних областях до 38° С - "Укргідрометцентр"

У РФ повідомляють про пошкодження танкера на підході до Керченської протоки через атаку морського дрона

Фосфорними снарядами і "Градами" росіяни вночі обстріляли Невське - ОВА

ДБР затримало начальника одного з київських військкоматів, учасника схеми переправлення чоловіків за кордон

Верховна Рада має намір штрафувати "гонщиків" за гучні звуки в містах

Вісім українських льотчиків готові навчатися на F-16 - ЗМІ

У дев'яти населених пунктах Донецької області буде проведено примусову евакуацію дітей - Мінреінтеграції

Україна оголосила про військову загрозу в акваторії шести російських портів

Росіяни 13 разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей за добу

Британська розвідка про пошкодження "Оленегорский горняк": це "серйозний удар" по Чорноморському флоту РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА