Уже 12 жертв зсуву ґрунту в Грузії, триває пошук ще понад 20 зниклих

Рятувальники в суботу знайшли ще одного, 12-го за рахунком, загиблого внаслідок зсуву ґрунту, що зійшов 3 серпня в гірському курорті Шові в Грузії.

"До рятувальної операції, крім 400 рятувальників, у суботу долучилися військові зі своєю технікою. Триває пошук понад 20 осіб, з якими немає зв'язку", - сказав журналістам міністр регіонального розвитку та інфраструктури Іраклій Карселадзе.

За інформацією створеного урядового координаційного штабу з боротьби зі стихією в Шові, родичі зниклих змогли впізнати лише шістьох із 12 загиблих під зсувом.

Зсув, що стався, практично знищив курорт Шові - зруйновано будинки, дороги, мости.