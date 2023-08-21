Події

07:03 21.08.2023

До 28 людей збільшилася кількість жертв зсуву ґрунту в Грузії

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Рятувальники виявили на території гірського курорту Шові тіло ще однієї людини, отже, кількість жертв зсуву ґрунту, що зійшов на початку серпня, зросла до 28, повідомила пресслужба МВС Грузії.

За її даними, тіло знайшли в руслі річки Ріоні за 55 кілометрів від епіцентру стихії.

"Тривають пошуки ще п'яти зниклих громадян. Пошукові роботи за участю важкої техніки тривають", - ідеться в повідомленні.

Зсув ґрунту, що зійшов у Шові 3 серпня, призвів до людських жертв, знищив котеджі, будинки, дороги і мости. За оцінкою грузинських геологів, з гір в ущелину за лічені хвилини зійшли близько п'яти мільйонів кубометрів землі.

За рішенням уряду 7 серпня в Грузії було оголошено жалобу за загиблими в Шові.

 

 

Теги: #жертви #грузія #зсув

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