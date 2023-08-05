Події

15:21 05.08.2023

У Грузії внаслідок зсуву ґрунту в селищі Шові загинула українка - МЗС України

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У Грузії внаслідок зсуву ґрунту в селищі Шові загинула українка - МЗС України

У Грузії внаслідок зсуву ґрунту в селищі Шові загинула українка, наразі тривають пошуки її дитини, яка також перебувала на місці трагедії, повідомляє "Суспільне" з посиланням на речника МЗС України Олега Ніколенка.

"Українське посольство в Грузії встановило зв'язок із рідними загиблої та взаємодіє з грузинською владою для підготовки репатріації тіла. Паралельно перевіряємо, чи не було інших українців у селищі Шові", - розповів Ніколенко.

Масштабний зсув стався у високогірному регіоні Рача у другій половині дня 3 серпня. Активна пошуково-рятувальна операція розпочалася на місці тільки через три години після першого повідомлення про інцидент.

За інформацією міністра охорони здоров'я Грузії Зураба Азарашвілі, рятувальники знайшли вже 13 жертв. Триває пошук ще 23 осіб. У пошуках беруть участь 400 рятувальників і понад 200 військових, які на місці зруйнованих котеджів перекопують двометрові потоки бруду і каміння.

Колеги загиблої українки повідомляють, що жертвою стала медійниця Аліна Поліковська. Вона була в Грузії з чоловіком і трьома дітьми. Її тіло знайшли, доля рідних загиблої поки що не відома.

 

 

 

Теги: #мзс #грузія #зсув #українка

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