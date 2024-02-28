Окупанти можуть захопити ще кілька сіл на захід від Авдіївки, перш ніж їхній наступ досягне кульмінації - ISW

Російські окупаційні війська намагаються використати тактичні можливості, що відкриваються в результаті захоплення міста Авдіївки Донецької області, й підтримують відносно високий темп наступальних операцій, спрямованих на те, щоб просунутися якнайдалі на захід, перш ніж українські сили створять більш важкопрохідні оборонні рубежі в цьому районі, повідомляють в американському Інституті вивчення війни (ISW) у середу.

"Російські війська наразі концентрують наступ на захід від Авдіївки в напрямку Бердичів, Орлівки й Тоненкого, де українські війська зайняли безпосередні оборонні позиції для прикриття свого відходу з Авдіївки та відбиття майбутніх російських наступальних операцій... Однак українські військові спостерігачі охарактеризували українські укріплення на захід від Авдіївки як такі, що розчаровують та є проблемними", - ідеться у звіті.

Водночас у РФ прогнозують, що українські сили зосередяться на оборонній лінії далі на захід, яку українські сили почали будувати в листопаді 2023 року.

"Російські війська, можливо, зможуть захопити населені пункти безпосередньо на захід і північний захід від Авдіївки найближчими тижнями, але рельєф і водні особливості на захід від Авдіївки, особливо водойма, що пролягає між Бердичами, Семенівкою та Орлівкою, найімовірніше, сповільнять і так відносно повільний темп російського просування в цьому районі. Ця складна місцевість, ймовірно, обмежить подальші тактичні досягнення Росії і дасть змогу українським силам зайняти підготовлені оборонні позиції, які, ймовірно, стануть кульмінацією поточних російських наступальних зусиль у цьому районі", - вважають аналітики.

Наразі, як зазначають в ISW, окупанти продовжують спроби наступу, щоб позбавити українські сили перепочинку, який дав би змогу Україні створити більш згуртовану й важкопрохідну оборонну лінію в безпосередній близькості від Авдіївки.