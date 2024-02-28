Глава МВС закликає українців повідомляти про корупцію та хабарництво в сервісних центрах

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко закликає українців повідомляти про корупційні прояви та хабарництво в сервісних центрах для того, щоб їх реформування було ефективним.

"Реформа сервісних центрів МВС триває. Нам важливо реалізувати її повністю. Тому пропонуємо громадянам долучитися до покращення роботи сервісних центрів", - написав Клименко в середу в телеграм-каналі.

"Якщо ви стали свідками корупційних проявів або ж від вас вимагають хабара за послуги, повідомляйте про це на чатбот та гарячу лінію", - додав він.

При цьому міністр запевнив, що оперативники внутрішньої безпеки Національної поліції реагуватимуть невідкладно.

"Наші цілі незмінні: мінімум бюрократії, висока якість послуг, швидкість і комфорт для населення. І головне – недопущення будь-яких корупційних проявів", - підсумував Клименко.

Чатбот Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції: https://t.me/dvb_np_bot.

Телефон "гарячої лінії": +380503527277