Події

08:16 28.02.2024

У Чорному та Азовському морях по одному ворожому кораблю, ракетоносців немає

1 хв читати
У Чорному та Азовському морях по одному ворожому кораблю, ракетоносців немає

У Чорному та Азовському морях станом на ранок середи по одному ворожому кораблю, ракетоносці "Калібрів" заведені в пункти базування, повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

"У Чорному морі 1 ворожий корабель; в Азовському морі 1 ворожий корабель; у Середземному морі 2 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні. ", - йдеться в повідомленні в телеграмі.

Зазначається, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили до Азовського моря - 8 суден, з них 1 рухалося з протоки Босфор, до Чорного моря - 17 суден, з них 7 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Зазначається, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

 

 

 

Теги: #кораблі_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:46 25.02.2024
У Чорному морі три ворожі кораблі, ракетоносців немає

У Чорному морі три ворожі кораблі, ракетоносців немає

08:01 21.02.2024
РФ тримає в Чорному та Азовському морях два військові кораблі

РФ тримає в Чорному та Азовському морях два військові кораблі

07:29 19.02.2024
У Чорному морі один ворожий корабель, ракетоносців немає

У Чорному морі один ворожий корабель, ракетоносців немає

09:03 18.02.2024
У Чорному морі два кораблі РФ, зокрема один носій "Калібрів"

У Чорному морі два кораблі РФ, зокрема один носій "Калібрів"

07:36 16.02.2024
У Чорному морі два ворожі кораблі, ракетоносців немає

У Чорному морі два ворожі кораблі, ракетоносців немає

20:59 14.02.2024
Зеленський: Ми крок за кроком очистимо Чорне море від російських терористичних об'єктів

Зеленський: Ми крок за кроком очистимо Чорне море від російських терористичних об'єктів

07:22 13.02.2024
У Чорному морі один ворожий ракетоносій

У Чорному морі один ворожий ракетоносій

08:12 12.02.2024
РФ тримає в Чорному морі п’ять кораблів, зокрема два носії "Калібрів"

РФ тримає в Чорному морі п’ять кораблів, зокрема два носії "Калібрів"

08:55 11.02.2024
Чотири ворожі ракетоносії перебувають у Чорному морі та один у Середземному

Чотири ворожі ракетоносії перебувають у Чорному морі та один у Середземному

08:30 10.02.2024
У Чорному та Азовському морях на бойовому чергуванні носіїв Калібрів немає - ВМС ЗСУ

У Чорному та Азовському морях на бойовому чергуванні носіїв Калібрів немає - ВМС ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України за добу ліквідували 1060 окупантів - Генштаб ЗСУ

ППО вночі ліквідувала 10 із 10 "шахедів", які атакували Україну

Уночі збито 10 із 10 "шахедів" над Миколаївською та Одеською областю

Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 102 бойових зіткнення, на новопавлівському напрямку відбито 33 атаки противника

ПОВІТРЯНА ТРИВОГА В ПІВДЕННИХ І ЦЕНТРАЛЬНИХ ОБЛАСТЯХ, РАКЕТНА НЕБЕЗПЕКА - ПС ВСУ

ОСТАННЄ

Ворог уночі обстріляв п'ять громад Сумської області

Війська РФ за минулу добу піддали Харківську область обстрілу й атакам БПЛА, на міні підірвався мирний житель

Російська армія двічі за ніч і ранок обстріляла Нікопольський район зі ствольної артилерії

У Херсонській області за добу в результаті обстрілів одна людина загинула, ще 2 дістали поранення

За минулу добу окупанти обстріляли три громади області, є руйнування - голова Миколаївської ОВА

За добу окупанти завдали ударів по 11 прифронтових громадах Запорізької області, одна людина загинула, одна поранена, є руйнування

ЗС України за добу ліквідували 1060 окупантів - Генштаб ЗСУ

ППО вночі ліквідувала 10 із 10 "шахедів", які атакували Україну

Уночі збито 10 із 10 "шахедів" над Миколаївською та Одеською областю

Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 102 бойових зіткнення, на новопавлівському напрямку відбито 33 атаки противника

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА