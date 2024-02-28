У Чорному та Азовському морях по одному ворожому кораблю, ракетоносців немає

У Чорному та Азовському морях станом на ранок середи по одному ворожому кораблю, ракетоносці "Калібрів" заведені в пункти базування, повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

"У Чорному морі 1 ворожий корабель; в Азовському морі 1 ворожий корабель; у Середземному морі 2 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні. ", - йдеться в повідомленні в телеграмі.

Зазначається, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили до Азовського моря - 8 суден, з них 1 рухалося з протоки Босфор, до Чорного моря - 17 суден, з них 7 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Зазначається, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).