28 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 735 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 735 RUSSIAN AGRESSION

28 лютого - В Україні відзначають День працівників патрульно-постової служби, День штурманської служби авіації збройних сил.

У світі - Всесвітній день кравців, День рожевої сорочки, День зубної феї, День громадського сну.

У Фінляндії - День Калевали, на Тайвані - День пам'яті та миру.

Православна церква вшановує пам'ять святого преподобного Василя Постника.

День працівників патрульно-постової служби України

День працівників патрульно-постової служби України відзначається щорічно 28 лютого, починаючи з 2010 року. Підрозділ патрульно-постової служби в Україні створено 2006 року, він покликаний гарантувати правопорядок і безпеку в громадських місцях, дотримання правил громадського порядку, розкриття злочинів та їх попередження.

День штурманської служби авіації збройних сил України

Щороку 28 лютого Україна відзначає державне свято - День штурманської служби авіації Збройних Сил, затверджене 2008 року за ініціативи міністра оборони України.

Бути штурманом - відповідальна й непроста робота, яка вимагає окремих здібностей до обчислення. Штурманська служба має чіткі завдання: контроль технічного стану пристроїв, перевірка навігаційного обладнання, створення курсу за картами або технічними засобами, контроль повітря.

Ще цього дня:

1922 - Велика Британія в односторонньому порядку припинила свій протекторат над Єгиптом, надавши йому незалежність. Єгипетський султан прийняв титул короля під ім'ям Фуад I;

1933 - Після провокаційного підпалу Рейхстагу, що відбувся в Берліні 27 лютого, президент Німеччини Гінденбург підписав указ "Про захист республіки", яким скасовувалися всі основні громадянські свободи. На знак протесту проти нацизму країну покинув драматург Бертольд Брехт;

1935 - У дослідницькій установі DuPont (Вілмінгтон, Делавер, США) виготовлено перший зразок нейлону;

1971 - У Ліхтенштейні підтверджено законодавчу заборону жінкам брати участь у голосуванні на виборах;

1986 - У центрі Стокгольма двома пострілами вбито прем'єр-міністра Швеції Улофа Пальме, авторитетного в усьому світі політичного діяча, голову міжнародної неурядової організації "Незалежна комісія з питань роззброєння". Убивця з місця злочину зумів втекти, його так і не знайшли;

2000 - Ірак і Сирія відновили дипломатичні відносини, перервані 1980 року, коли Сирія стала на бік Ірану в ірансько-іракській війні;

2013 - Бенедикт XVI, 265-й Папа Римський, зрікся престолу;

2015 - Макарій (Малетич), обраний місцеблюстителем предстоятельської кафедри УАПЦ (до того - митрополит Львівський, керував Рівненською, Волинською і Таврійською єпархіями);

2022 - Україна офіційно подала заявку на вступ до Європейського Союзу.

Церковне свято

Цього дня православна церква вшановує преподобного Василя Декаполіта, сповідника.

Преподобний Василь був ченцем і постраждав за царювання іконоборця Лева Ісавра (717-741).

Коли почалися гоніння на християн, святий Василь разом зі своїм сподвижником преподобним Прокопієм зазнали катувань, їх запроторили у в'язницю, де обидва мученики перебували тривалий час, аж до самої смерті нечестивого імператора. Коли Василя і Прокопія звільнили разом із іншими шанувальниками святих ікон, вони продовжили свій чернечий подвиг, наставляли багатьох у православній вірі та доброчесному житті. У 750 році преподобний Василь спочив.

Іменини: Афанасій, Арсеній, Євсевій, Онисим, Єфросинія.