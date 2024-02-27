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22:31 27.02.2024

"Укрзалізниця" подала на конкурс CEF проекти на EUR80 млн

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"Укрзалізниця" подала на конкурс CEF проекти на EUR80 млн

АТ "Укрзалізниця" подала на конкурс Connecting Europe Facility (CEF) проєкти на суму понад EUR80 млн, повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення) у Фейсбук у вівторок.

"Укрзалізниця" очікує в червні цього року результати конкурсу проєктів CEF. Мають затвердити фінансування проєктів розвитку залізничних пунктів переходу з Європейським Союзом на понад 80 мільйонів євро. Серед проектів (поданих на конкурс УЗ - ІФ-У) передбачено підготовку стратегії розвитку єврошляхів (шириною 1435 мм) Львівського залізничного вузла", - ідеться в повідомленні Мінвідновлення.

Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі міністерства, частиною проектної пропозиції УЗ є проведення експертизи на ділянці ПП Медика/Мостиська II - Львів (Скнилів).

"Згідно з проєктною пропозицією АТ "Укрзалізниця" в рамках конкурсу залучення грантового фінансування за програмою ЄС Connecting Europe Facility (2023 CEF Transport Сall) складовою проєкту є проведення експертизи на відповідність вимогам TSI колії завширшки 1435 мм на ділянці ПП Медика/Мостиська II - Львів (Скнилів). Ця експертиза є важливим елементом сумісності технічних систем української та європейських залізниць, яка передуватиме будівельно-монтажним роботам на об'єкті", - повідомили в Мінвідновлення.

У міністерстві підкреслили, що влітку минулого року в дослідженні "Стратегія інтеграції залізничних систем України та Молдови з ЄС" Євросоюз пріоритезував ділянку Мостиська - Скнилів як першочергову для реалізації.

"Надалі очікується залучення співфінансування цього об'єкту структурами і банками ЄС", - ідеться у відповіді прес-служби Мінвідновлення агентству "Інтерфакс-Україна".

Серед пропозицій УЗ, переданих на розгляд для фінансування за механізмом CEF, - підготовка ТЕО впровадження колії 1435 мм на ділянці Чоп - Львів, реконструкція споруд залізниці з будівництвом колії 1435 мм і електрифікація ділянки Львів - Чернівці - Вадул-Сирет - Держкордон, Павлово-2 / Матєвце - Ужгород, сказано в повідомленні Мінвідновлення.

Також вказується, що в травні 2022 року Європейська Комісія оприлюднила комплекс заходів зі створення "Шляхів солідарності" для допомоги Україні у відновленні ланцюгів поставок та експорті сільськогосподарської продукції.

"ЄК наголосила на готовності збільшувати інфраструктурний потенціал нових експортних коридорів і встановлювати нові інфраструктурні зв'язки в рамках відновлення України. У цьому контексті CEF стала ключовою програмою поліпшення транспортного сполучення між ЄС та Україною, розбудовою Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T) та налагодження експорту з України до ЄС", - йдеться в повідомленні Мінвідновлення.

Фонд Connecting Europe Facility (CEF) - це фонд Європейського Союзу, який створили 2014 року для інвестицій в інфраструктуру ЄС у транспортні, енергетичні, цифрові та телекомунікаційні проєкти. Мета - посилити зв'язки між країнами-членами Євросоюзу. Умова фінансування проєктів у рамках CEF - 50% вартості проекту покриваються програмою CEF, решта 50% покриваються з власних джерел фінансування або за допомогою міжнародних фінансових запозичень.

Раніше голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко заявив, що Україні поки не вдалося залучити фінанси за програмою ЄС Connecting Europe Facility (CEF) для будівництва залізничної ділянки Мостиська - Скнилів від державного кордону з Польщею до Львова. За його словами, можливість профінансувати 50% вартості проєкту вивчає Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Віцепрем'єр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що будівництво залізничної ділянки Мостиська - Скнилів від держкордону з Польщею до Львова стартує 2024 року.

Теги: #уз #конкурс #україна #єс

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