Події

19:48 27.02.2024

Росіяни завдали чотири ракетних і 52 авіаційних удари по території України

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Росіяни завдали чотири ракетних і 52 авіаційних удари по території України

Російські окупанти за минулу добу завдали 4 ракетних і 52 авіаційні удари, а також здійснили 94 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об'єкти інфраструктури", - повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 135 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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