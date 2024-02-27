Понад САD70 млн гумдопомоги надійшло українцям за два роки від канадського проєкту UHA

На гуманітарні програми в Україні та підтримку українців у Молдові та Румунії за два роки було виділено понад 70 млн канадських доларів у рамках проєкту "Український гуманітарний заклик" (UHA), який спільно реалізують Канадсько-український фонд (КУФ) і Конгрес українців Канади (КУК).

Як уточнили під час пресконференції в понеділок голова правління КУФ Віктор Гетьманчук і президент КУК Олександра Хичій, загалом на гуманітарні потреби було зібрано CAD67 млн, до яких додалися CAD20 млн пожертв у натуральній формі.

"Коли Росія вторглася в Україну 24 лютого, ми були там кілька днів із першими гуманітарними вантажами. Ми продовжуємо розширювати нашу роботу як гуманітарна благодійна організація Канади, яка допомагає постраждалій від війни Україні", - зазначив Гетьманчук.

Основна увага в рамках гуманітарної допомоги приділена гарантуванню продовольчої безпеки, медичному обслуговуванню, наданню тимчасового житла та підтримці психічного здоров'я переміщеним особам в Україні, сусідніх країнах і Канаді.

"Демократичний світ не може дозволити Україні зазнати поразки, бо... (інакше - ІФ-У) Путіна доведеться зупиняти нашим синам і дочкам. Ми дякуємо всім канадцям за підтримку України", - зазначила Хичій.

З лютого 2022 року в рамках "Гуманітарного заклику" в Україні було надано допомогу на суму понад CAВ70 млн. Зокрема, передано 700 тис. продуктових наборів для 2 млн українців в Україні, Молдові та Румунії, понад 141 тонну ліків, 28 автомобілів швидкої допомоги, 100 систем життєзабезпечення MOVES SLC для МОЗ України, 50 вакуумних зашивочних апаратів (VAC), обладнання для пологових відділень і реабілітаційного центру для ветеранів; тисячу комплектів пожежного спорядження і 10 тис. захисних рукавичок, роботи-сапери і рентгенівські апарати для гуманітарного розмінування; генератори і водяні насоси та багато іншого.

За даними Міністерства імміграції, біженців та громадянства Канади (IRCC), станом на 27 січня 2024 року понад 220 тис. українців знайшли притулок у Канаді за візою CUAET. Онтаріо та Альберта прийняли понад 60% усіх новоприбулих - 40% і 22% відповідно. Квебек, Британська Колумбія та Манітоба прийняли по 10% власників віз CUAET.

Приблизно CAD2 млн було виділено більш ніж на 30 гуманітарних проєктів у шести провінціях, спрямованих на підтримку переміщених українців - переважно жінок із дітьми та людей похилого віку - з акцентом на проднадійну безпеку, житло і психосоціальну підтримку, як-от консультування з питань травматизму та допомога в працевлаштуванні.

Крім цього, за два роки Канадсько-українська програма хірургічної допомоги - CUSAP, яка працює з 2014 року, здійснила чотири хірургічні місії для лікування понад 90 українців із тяжкими травмами обличчя, отриманими внаслідок воєнних дій.

Як повідомлялося, "Український гуманітарний заклик" (UHA) був започаткований у січні 2022 року Канадсько-українським фондом і Конгресом українців Канади для координації ефективного надання гуманітарної допомоги постраждалій від війни Україні після повномасштабного вторгнення Росії, включно з допомогою українським біженцям у Європі та Канаді.

Джерело: https://www.cufoundation.ca/media-event-feb21-2024/