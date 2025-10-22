ЄС вже надав підтримку енергетичній системі України на EUR3 млрд з 2022р. – Матернова

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова засудила чергову атаку РФ на українську критичну інфраструктуру, зазначивши, що ЄС продовжує працювати над посиленням енергетичних спроможностей України перед зимою.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це Матернова сказала на брифінгу після підписання з директором Міжнародної організації праці проєкту на EUR3,5 млн для підтримки України в модернізації ринку праці.

"Атаки на енергетичну інфраструктуру та систематичне відключення електроенергії, води нас дуже турбує. Зокрема Чернігівщина все ще перебуває в жахливій ситуації, і я припускаю, що в Києві знову будуть блекаути. І ми підтримали енергетичну систему України на суму 3 мільярди євро з початку повномасштабного вторгнення РФ", - сказала посол.

За її словами, вчора колеги з ЄС вирушили до Чернігова, а також працюють в інших частинах України, щоб оцінити потреби України в енергетичній сфері на зиму.

Матернова наголосила, що ЄС не розпочинав з підготовки до цього зимового сезону зараз, а розпочав ще наприкінці минулого зимового сезону.

Посол нагадала, що ЄС надає фінансування тепер навіть для закупівлі газу, зокрема гарантувавши дві позики від ЄБРР та ЄІБ на суму 800 мільйонів для фінансування закупівлі газу.

Також ЄС надає обладнання для ремонту обладнання, як газового, так і електричного, і доставляє його в Україну через Європейський механізм цивільного захисту. Матернова навела приклад, нагадавши, що у Вільнюсі розібрали цілу теплову електростанцію і по частинах привезли в Україну для допомоги громадянам, що відбулося через Механізм цивільного захисту ЄС.

В контексті надання допомоги України, посол назвала дві інші важливі сфери підтримки. Одна з них – це підключення України та Молдови до континентальної електромережі, де до 2,1 гігават електроенергії на день з європейської мережі може надходити в українську електромережу.

"Ми також маємо багато проєктів по всій Україні, які підтримують розвиток розподіленого енергопостачання, включаючи відновлювані джерела енергії", - додала вона.

Другий напрямок, як зазначила Матернова, допомога в рамках Ukraine Facility щодо розвитку системи розподілу електроенергії.

Резюмуючи, посол ЄС нагадала про оголошення кілька тижнів тому про "зимовий пакет" на 40 мільйонів євро для гуманітарних потреб України.