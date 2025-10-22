Посол ЄС та директор Міжнародної організації праці підписали проєкт на EUR3,5 млн для підтримки України в модернізації ринку праці

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова підписала з директором Міжнародної організації праці (МОП) в Україні Айдою Ліндмаєр угоду щодо старту проєкту, спрямованого на модернізацію ринку праці в Україні та зміцненню соціального діалогу.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", церемонія підписання відбулася у середу в Києві.

Посол Матернова зазначила, що внесок ЄС на суму 3,5 млн євро спрямований на підтримку уряду та соціальних партнерів України у спроможностях щодо модернізації українського ринку праці.

За словами посла, допомога зокрема сприятиме розвитку державної служби зайнятості для підвищення її до рівня міжнародних стандартів.

Крім того, проєкт сприятиме реформі управління інклюзивним ринком праці, підтримці відбудови України та її вступу до ЄС.

Ліндмаєр привітала підписання, наголосивши на важливості проєкту, адже він допоможе Україні в узгодженні із законодавством ЄС та надасть нового поштовху інклюзивному кодексу праці.

У МОП підкреслили, що проєкт відіграватиме ключову роль у підтримці посилення потенціалу Державної служби зайнятості (ДСЗ), яка є важливою опорою у реалізації політики зайнятості та просуванні Ініціативи "Гарантія для молоді"; розробці та впровадженні нової Національної стратегії зайнятості та її оперативного плану; проведенню необхідних реформ ринку праці, включаючи новий Трудовий кодекс, що забезпечить відповідність acquis ЄС та міжнародним стандартам; сприятиме приведенню України у відповідність до acquis ЄС та міжнародних стандартів праці,особливо в контексті переговорів про вступ до ЄС за розділами 2 (Вільне пересування працівників) та 19 (Соціальна політика та зайнятість).

Загальний бюджет проєкту 3 800 000 євро з терміном реалізації з 15 жовтня 2025 року до 14 жовтня 2028 року.

Фактичний контракт був підписаний електронним підписом в OPSYS 15 жовтня.

Бенефіціари: Міністерство економіки, Державна служба зайнятості, Міністерство молоді та спорту, профспілки, об’єднання роботодавців тощо. Цільовими групами проєкту є активне населення, жінки, молодь, внутрішньо переміщені особи, репатріанти, особи з інвалідністю, ветерани.