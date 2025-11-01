Канада виділяє фінансову допомогу на ремонт критичної енергетичної інфраструктури України, повідомляє пресслужба канадського уряду.

"З настанням зими, коли Росія знову атакує важливу цивільну інфраструктуру, потреба в енергетичній підтримці є нагальною. У відповідь Канада прискорює зусилля, спрямовані на відновлення критично важливих енергетичних систем України та підтримку українців у наступні суворі місяці", - заявила міністр закордонних справ Аніта Ананд.

Зазначається, що з наближенням зими та зниженням температури, поновлені атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України загрожують залишити мільйони людей без електроенергії, води та тепла.

"Швидкі дії Канади демонструють нашу непохитну підтримку енергетичного сектору України в ці важкі часи. Ця допомога допоможе українським енергетичним компаніям відновити необхідні запаси та підтримувати стабільну роботу", - заявив державний секретар з питань міжнародного розвитку Рандіп Сарай.