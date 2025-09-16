Україна отримає $88 млн від Японії через Світовий банк на підтримку приватного сектору

Україна отримає $88 млн фінансування в рамках проєкту Світового банку "Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво" (RISE) на підтримку приватного сектору, кошти надаються за рахунок гарантії уряду Японії від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР).

"У результаті укладення зазначеної угоди до загального фонду державного бюджету планується залучити $80 млн ($8 млн – капіталізація відсотків за позикою, за рахунок яких буде сплачуватись разова комісія та комісія за зобов'язання)", – зазначило Міністерство фінансів у пресрелізі у вівторок.

Згідно з ним, підписантом угоди про позику від України виступив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев, від Світового банку - регіональний директор у справах країн Східної Європи Боб Сом.

Проєкт RISE спрямовано на вирішення критичних проблем, що перешкоджають стійкості, зростанню та сталому розвитку приватного сектору. Реалізація Проєкту передбачена на 2024 - 2027 роки. Загальна сума фінансування на період імплементації запланована у розмірі понад $1 млрд, з яких попередньо виділено $593 млн.

Мінфін також наголосив, що загальна залучена через механізми Світового банку бюджетна допомога від Японії з лютого 2022 року перевищила $8,7 млрд США.

RISE - проєкт Світового банку, який впроваджується з використанням фінансового інструменту "Програма кредитування з прив’язкою до результатів, Program-for-results" (PforR). Частина PforR має на меті перегляд та підтримку результатів за напрямами: підвищення ефективності державної підтримки МСП з фокусом на зеленій конкурентоспроможності; удосконалення бізнес- середовища та цифрових урядових послуг для бізнесу; забезпечення доступу МСП до експортних ринків.