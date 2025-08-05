Данія виділить 580 млн данських крон на підтримку ініціативи НАТО щодо забезпечення України американською зброєю

Данія приєднується до Швеції та Норвегії у підтримці нової ініціативи НАТО щодо забезпечення України вкрай необхідною американською зброєю, повідомили у данському Міністерстві оборони.

Як повідомляється на сайті уряду, Данія разом зі Швецією та Норвегією підтримує нову ініціативу в рамках НАТО щодо фінансування поставок вкрай необхідної зброї, зокрема системи протиповітряної оборони Patriot, від США до України. Уряд вирішив напочатку підтримати цю ініціативу виділенням 580 млн данських крон.

Міністр оборони Троельс Лунд Поульсен вважає, що нова ініціатива під егідою НАТО щодо американської зброї для України стане важливим елементом оборонної боротьби країни проти повномасштабного вторгнення Росії.

"Данія підтримувала Україну з самого початку війни, і ми продовжуватимемо це робити. Разом зі шведським та норвезьким урядами уряд Данії повністю підтримує американську ініціативу. Для здатності України захищатися вкрай важливо, щоб ми продовжували забезпечувати трансатлантичну співпрацю на підтримку України", – сказав він.

Як перший крок Данія вирішила разом з Норвегією та Швецією внести приблизно 580 млн датських крон для фінансування перших пакетів озброєнь у рамках нової ініціативи. Загальна вартість пакета становить приблизно $500 млн.

"Швидкість має вирішальне значення. Саме тому ми негайно надамо наш внесок. Якщо українці пізніше виявлять потребу в додатковому фінансуванні, ми також готові розглянути це питання", – зазначив міністр оборони.

Міністр закордонних справ Ларс Лекке Расмуссен наголосив, що "завдяки фінансуванню Данією пакету озброєнь разом з Норвегією та Швецією ми забезпечуємо Україну дуже затребуваними системами озброєння та ще раз підкреслюємо, що скандинавські країни є близькими та надійними союзниками в НАТО".

"Водночас ми допомагаємо зберегти та зміцнити трансатлантичну співпрацю, яка є центральною для нашої спільної оборони", – додав він.

Початковий внесок Данії у розмірі приблизно 580 млн данських крон до перших пакетів озброєнь у рамках нової ініціативи під назвою Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) буде здійснено через реалізацію Фонду для України.

Внески Данії, Норвегії та Швеції профінансують пакет озброєнь США на суму приблизно $500 млн. Очікується, що початковий данський внесок буде використано для протиповітряної оборони та артилерії США. Деталі придбання запитуваного американського обладнання будуть уточнені у тісній координації з НАТО, США та іншими союзниками.