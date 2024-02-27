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12:15 27.02.2024

За екснардепа Пашинського внесли заставу, він вийшов із СІЗО

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За екснардепа Пашинського внесли заставу, він вийшов із СІЗО

За екснардепа Сергія Пашинського, якого слідство вважає одним з організаторів злочинної групи, що заволоділа нафтопродуктами на загальну суму 967 млн грн, внесли заставу, він вийшов із СІЗО, повідомив Пашинський на своїй сторінці у фейсбуці.

"Щойно підприємства-члени Національної асоціації підприємств оборонної промисловості внесли за мене повну заставу. Я вийшов на свободу", - написав він у вівторок.

Як повідомлялося, 12 лютого НАБУ, САП і СБУ повідомили про підозру колишньому народному депутатові Сергію Пашинському за незаконне привласнення нафтопродуктів і заподіяння державі майже 1 млрд грн збитків за ч. 5 ст. 191 і ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України. Його разом із ще п'ятьма фігурантами підозрюють у незаконному привласненні та продажі 97 тис. т конфіскованих державою у 2014 році у структур бізнесмена Сергія Курченка нафтопродуктів, які мали піти на потреби армії.

26 лютого Вищий антикорупційний суд (ВАСК) узяв Пашинського під варту з альтернативою застави в понад 272 млн грн.

 

 

Теги: #сізо #пашинський

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