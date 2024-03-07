Апеляційна палата ВАКС підтвердила законність застосування запобіжного заходу до народного депутата України Сергія Пашинського
Апеляційна палата (АП) Вищого антикорупційного суду (ВАКС) підтвердила законність застосування запобіжного заходу до народного депутата України Сергія Пашинського. Слідство вважає його одним з організаторів злочинної групи, яка заволоділа нафтопродуктами на загальну суму 967 млн грн, заарештованими у справі власника так званої групи компаній "Східно-Європейська паливно-енергетична компанія" (СЄПЕК), повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
"7 березня 2024 року Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора САП та відмовила у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту на рішення слідчого судді ВАКС від 26.02.2024 про застосування запобіжного заходу до народного депутата – колишнього в.о. глави адміністрації президента України та керівника одного з комітетів Верховної Ради України, якого слідство вважає одним з організаторів злочинної організації, що заволоділа нафтопродуктами на загальну суму 967 млн грн" - ідеться в повідомленні САП у телеграм-каналі в четвер.
"Отже, колегія суддів АП ВАКС залишила без змін запобіжний захід, застосований до підозрюваного – тримання під вартою з альтернативою внесення 272,520 млн грн застави. Зважаючи на те, що за особу внесено заставу, наразі на неї покладено відповідні процесуальні обов’язки", - зазначено в повідомленні.
Рішення набрало законної сили з моменту проголошення й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
У повідомленні САП не називається ім'я депутата. Йдеться про Пашинського.