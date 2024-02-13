Бізнесмена Тищенка заарештовано з альтернативою 363 млн грн застави у справі про заволодіння нафтопродуктами

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) на засіданні у вівторок застосував запобіжний захід до підприємця, одного з організаторів злочинної організації, яка заволоділа нафтопродуктами на загальну суму 967 млн грн, заарештованими у справі власника так званої групи компаній "Східно-Європейська паливно-енергетична компанія (СЄПЕК)".

Як повідомляють у телеграм-каналі Спеціальної антикорупційної прокуратури, суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 363 млн 360 тис грн застави.

У повідомленні не вказується ім'я фігуранта, щодо якого застосовано запобіжний захід. За даними ЗМІ, йдеться про бізнесмена Сергія Тищенка, який є власником СЕПЕК.

"У разі внесення застави на особу буде покладено такі процесуальні обов’язки: прибувати до детектива, прокурора або суду за кожним викликом та вимогою; не відлучатися з м. Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у кримінальному провадженні та іншими особами з приводу повідомленої йому підозри, окрім захисників, детективів, прокурорів, слідчого судді, суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну; носити електронний засіб контролю", - зазначив він.

За даними прокуратури, серед підозрюваних у справі двоє організаторів злочину: екснардеп і підприємець, а також 4 співвиконавці: колишній директор державного підприємства, його колишній заступник, менеджер державного підприємства та керівник приватного товариства.

Як повідомлялося, 12 лютого НАБУ, САП і СБУ повідомили про підозру колишньому народному депутату Сергію Пашинському та його бізнес-партнеру за незаконне привласнення нафтопродуктів і заподіяння державі майже 1 млрд грн збитків за ч.5 ст.191 і ч.1 ст.255 Кримінального кодексу України. Їх підозрюють у незаконному привласненні та продажу 97 тис. тонн конфіскованих державою у 2014 році у структур бізнесмена Сергія Курченка нафтопродуктів, які мали піти на потреби армії.

У СБУ зазначають, за допомогою політичного лобі колишнього народного депутата ці нафтопродукти передали для реалізації профільному держпідприємству, щоб наповнити держбюджет. На той час це держпідприємство очолювали керівники, підконтрольні бізнес-партнеру ексдепутата. Далі ці нафтопродукти реалізовувалися на заправках цієї групи компаній та інших мережевих АЗС, а отриманий дохід концентрувався у бенефіціарів схеми. У результаті Міноборони отримало лише 1,6% із т. зв. "нафтопродуктів Курченка".

У 2020 році суд ухвалив рішення про спеціальну конфіскацію на користь держави вищезазначених та грошових коштів, отриманих від їх реалізації. Однак, як встановило слідство, увесь обсяг нафтопродуктів і всі виручені від їхньої реалізації кошти на той час уже були привласнені учасниками злочинної організації, а державний бюджет зазнав збитків у розмірі щонайменше 967 млн грн.

Раніше Пашинський повідомив про обшуки в його будинку співробітниками СБУ і НАБУ і спростував інформацію про пред'явлення йому підозри.