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14:27 16.02.2024

Колишнього заступника директора держпідприємства, який брав участь у заволодінні заарештованими нафтопродуктами на 967 млн грн, заарештовано з альтернативою застави понад 9 млн грн

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Колишнього заступника директора держпідприємства, який брав участь у заволодінні заарештованими нафтопродуктами на 967 млн грн, заарештовано з альтернативою застави понад 9 млн грн

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) на засіданні в четвер застосував запобіжний захід до колишнього заступника директора держпідприємства, який брав участь у схемі заволодіння нафтопродуктами на загальну суму 967 млн грн, заарештованими у справі власника так званої групи компаній "Східно-Європейська паливно-енергетична компанія" (СЄПЕК).

"15 лютого 2024 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, застосував запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 9 млн грн застави одному зі співвиконавців злочинної організації, яка заволоділа нафтопродуктами на загальну суму 967 млн грн, арештованими у справі власника так званої групи компаній "Східно-Європейська паливно-енергетична компанія" (СЄПЕК), а саме колишньому заступнику директора державного підприємства", - йдеться в повідомленні Спеціальної антикорупційної прокуратури в телеграм-каналі у п'ятницю.

У повідомленні зазначається, що в разі внесення застави на підозрюваного буде покладено відповідні процесуальні обов'язки.

Як повідомлялося, 12 лютого НАБУ, САП і СБУ повідомили про підозру колишньому народному депутатові Сергію Пашинському за незаконне привласнення нафтопродуктів і заподіяння державі майже 1 млрд грн збитків за ч. 5 ст. 191 і ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України. Його разом із ще п'ятьма фігурантами підозрюють у незаконному привласненні та продажі 97 тис. т конфіскованих державою у 2014 році у структур бізнесмена Сергія Курченка нафтопродуктів, які мали піти на потреби армії.

"Серед підозрюваних два організатори злочину: колишній в.о. глави адміністрації президента України, народний депутат України, керівник одного з комітетів Верховної Ради України та підприємець; а також чотири співвиконавці: колишній директор державного підприємства; колишній заступник директора державного підприємства; менеджер державного підприємства; та керівник приватного товариства", - зазначено в повідомленні САП.

У СБУ зазначають, за допомогою політичного лобі колишнього народного депутата ці нафтопродукти передали для реалізації профільному держпідприємству, щоб наповнити держбюджет. На той час це держпідприємство очолювали керівники, підконтрольні бізнес-партнеру ексдепутата. Далі ці нафтопродукти реалізовувалися на заправках цієї групи компаній та інших мережевих АЗС, а отриманий дохід концентрувався у бенефіціарів схеми. В результаті Міноборони отримало лише 1,6% з т. зв. нафтопродуктів Курченка.

У 2020 році суд ухвалив рішення про спеціальну конфіскацію на користь держави вищезазначених нафтопродуктів і грошових коштів, отриманих від їх реалізації. Однак, як встановило слідство, весь обсяг нафтопродуктів і всі отримані від їх реалізації кошти на той час уже привласнили учасники злочинної організації, а державний бюджет зазнав збитків розміром щонайменше 967 млн грн.

 

Теги: #нафтопродукти #сєпек #пашинський #вакс

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