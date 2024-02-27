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08:46 27.02.2024

Ворожі обстріли Харківщини спровокували пожежі, постраждалих за добу не зафіксовано

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Ворожі обстріли Харківщини спровокували пожежі, постраждалих за добу не зафіксовано

У ніч проти вівторка внаслідок обстрілу, здійсненого російськими окупаційними військами, виникла пожежа у фермерському господарстві с. Курилівка Куп'янського району Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"О 23:20 стався обстріл с. Курилівка Куп'янського району. Влучення в цивільне фермерське господарство. Внаслідок обстрілу горіло ангарне приміщення. Без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, пожежі внаслідок ворожих обстрілів виникли вночі в Дергачах (влучання у відкриту територію, горіла трава) і в понеділок удень у Вовчанську (горів приватний будинок).

Крім того, вночі в с.Довжик через обстріли було частково зруйновано 3-х поверхову будівлю освітнього закладу. Постраждалих не зафіксовано.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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