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03:21 27.02.2024

Макрон не виключає відправлення західних військ в Україну в майбутньому, але наголошує на відсутності консенсусу

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Макрон не виключає відправлення західних військ в Україну в майбутньому, але наголошує на відсутності консенсусу

Президент Франції Емманюель Макрон стверджує, що відправлення західних військ не можна "відкидати", але підкреслює, що наразі з цього питання немає консенсусу, повідомляє видання Le Monde в ніч на 27 лютого.

"Відправлення західних військ на територію України не слід "відкидати" в майбутньому, заявив сьогодні ввечері Еммануель Макрон, проте наполягав на тому, що це всього лише гіпотеза, яка на даний момент не досягла консенсусу", - пише Le Monde.

"Я не буду усувати двозначність сьогоднішніх дебатів, називаючи імена. Я кажу, що це згадувалося серед варіантів", - сказав президент Франції.

Відповідаючи на запитання після закінчення зустрічі в Єлисейському палаці, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте запевнив, що питання про відправлення наземних військ не стояло на порядку денному.

Як повідомлялося раніше, президент Польщі Анджей Дуда щодо можливості відправки західних військ в Україну сказав: "Тут не було абсолютного взаєморозуміння в цій справі. Думки різні, загалом таких рішень немає, і я хочу на цьому наголосити".

Теги: #україна #війська #франція

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