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00:34 27.02.2024

Парламент Угорщини обрав соратника Орбана новим президентом країни

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Парламент Угорщини обрав соратника Орбана новим президентом країни

Парламент Угорщини обрав главу Конституційного суду Тамаша Шуйока наступним президентом країни через два тижні після несподіваної відставки Каталін Новак, повідомляє Reuters 26 лютого.

Зазначається, що новообраний президент є членом партії прем'єр-міністра країни Віктора Орбана "Фідес". Відповідно, парламент обрав Тамаша Шуйока строком на п'ять років за підтримки правлячої партії прем'єра, яка має переважну більшість.

"Точно так само, як юрист і як президент республіки, я можу якнайкраще служити суспільному благу і відстоювати єдність нації, підтримуючи фундаментальні цінності закону", - сказав новообраний президент Угорщини.

Очікується, що він вступить на посаду 5 березня.

Як зазначає Reuters, Новак, близька соратниця прем'єр-міністра-консерватора Віктора Орбана, подала у відставку після скандалу з помилуванням чоловіка, засудженого у справі про насильство в дитячому будинку.

Теги: #президент #призначення #угорщина

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