Українські підприємці є одним із критично важливих факторів національної обороноздатності - Єрмак

Сьогодні бізнес є важливою складовою національної безпеки. Про це керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак сказав під час панельної дискусії "Перезавантаження відносин: яким має бути новий суспільний договір?" у рамках всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні", яку започаткував глава держави, повідомляє прес-служба Офісу президента в понеділок увечері.

"Є абсолютно конкретні приклади, коли вироблене в Україні допомагає нашим Збройним Силам воювати, знищувати ворога", - сказав Єрмак.

Він зазначив, що для Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану, яку створив Президент України, було поставлено завдання забезпечити, щоб вітчизняний бізнес, а також іноземні інвестори навіть у цій складній ситуації відчували, що держава робить усе необхідне для розвитку підприємництва.

За словами керівника Офісу Президента, уже є домовленість, що в кожній обласній адміністрації буде профільний заступник голови, який опікуватиметься платформою "Зроблено в Україні" та питаннями підприємництва.

Єрмак акцентував, що робота Ради почалася з підготовки широкого переліку проблем, які найбільше турбують підприємців. Цей перелік було опрацьовано з відповідальними стейкхолдерами з боку держави, унаслідок чого вдалося вийти на пріоритетний перелік питань і "дорожню карту" їхнього вирішення.

"Частину питань ми вже встигли вирішити, деякі будуть вирішені найближчим часом, тоді як для решти необхідно трохи більше часу", - зазначив керівник Офісу Президента.

У заході взяли участь: співзасновник ТОВ "Фінтех Бенд" і проєкту Monobank Олег Гороховський, президент ТОВ "Біофарма Плазма" Костянтин Єфименко, співзасновник ТОВ "Нетпік" Артем Бородатюк, член ради представників Асоціації "Інформаційні технології України", співвласник ТОВ "Софтсерв" Тарас Кицмей, голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник, які є членами створеної Президентом України Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану.