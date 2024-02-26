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16:09 26.02.2024

Прем'єр Болгарії подарував Зеленському меч болгарського правителя хана Кубрата

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Прем'єр Болгарії подарував Зеленському меч болгарського правителя хана Кубрата

Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков під час робочого візиту до Києва подарував українському президентові Володимиру Зеленському меч засновника племінної конфедерації Великої Болгарії хана Кубрата (IX століття н.е.).

"На знак наших багатовікових відносин з Україною ми подарували сьогодні президентові Володимиру Зеленському меч хана Кубрата. На мечі два різні символи: перший означає долю, яка завойовується мечем, а другий - єдність. Похований на території України хан Кубрат говорив, що для того, щоб досягти успіху, треба бути в єдності", - сказав Денков на пресконференції з Зеленським у Києві в понеділок.

Прем'єр Болгарії наголосив, що цей дар українському президенту символізує єдність європейських зусиль у допомозі українській нації, яка перебуває в складному становищі.

"Ми наголошуємо, що ми з вами в цій битві, і будемо разом з вами стільки, скільки це буде необхідно", - сказав він.

У свою чергу президент України заявив: "Ми дуже вдячні. Коли нам щось дарують або дають ордени, я завжди кажу - ми дуже вдячні, а можна ППО?".

За деякими даними, ймовірну могилу хана Кубрата знайдено біля села Перещепине Полтавської області в 1912 році.

Теги: #болгарія #денков

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