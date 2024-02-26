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10:13 26.02.2024

Посол України в Польщі закликав польську владу покарати винних у розсипанні українського зерна

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Посол України в Польщі закликав польську владу покарати винних у розсипанні українського зерна

Посол України в Польщі Василь Зварич закликав польську владу зробити все можливе, щоб знайти і покарати винних у розсипанні українського зерна.

"Винуватці такого варварства шкодять не лише Україні, а й Польщі. Звертаємося до польської влади і поліції зробити все можливе і неможливе, щоб знайти і справедливо покарати винних у таких ганебних діях", - написав Зварич у соцмережі "Х", реагуючи на черговий випадок розсипання зерна, що стався в неділю в Польщі на залізничній колії.

Як повідомлялося, на польській залізничній станції "Котомеж" у ніч на неділю, 25 лютого, з восьми пів вагонів було висипано 160 тис. тонн українського зерна, що слідувало транзитом через Польщу до порту Гданськ, звідки мало вирушити до інших країн. Це четвертий випадок вандалізму на польських залізничних станціях.

20 лютого польські фермери-протестувальники перекрили залізницю поблизу пункту пропуску "Медика" на кордоні з Україною і висипали зерно з вантажного вагона на коліях.

23 лютого близько 9:00 у залізничному пункті пропуску "Дорогуськ" невідомі висипали з трьох зерновозів ріпак, що прямував до Німеччини.

24 лютого близько 9:00 на польській залізничній станції "Дорогуськ" невідомі пошкодили вантажні вагони з українськими бобами.

Президент Володимир Зеленський на пресконференції в межах форуму "Україна. Рік 2024" заявив, що польський уряд за бажання зможе вирішити проблему щодо псування українського зерна в прикордонних пунктах.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на цьому самому заході висловив думку, що вандалізм щодо українського зерна - елемент гібридної війни РФ проти України на території Європейського Союзу, де в РФ багато прихильників і проросійських політичних сил. 

Теги: #зерно #зварич #польща #інцидент

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