Події

09:22 26.02.2024

Окупанти за добу 12 разів обстріляли громади Чернігівської та Сумської областей

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Окупанти за добу 12 разів обстріляли громади Чернігівської та Сумської областей

Російські окупанти за добу здійснили 12 обстрілів прикордонних територій Чернігівської та Сумської областей, зафіксовано 57 вибухів, повідомляє Оперативне командування "Північ".

У Чернігівській області окупанти обстріляли в Семенівській громаді Мхи (2 приходи), імовірно з міномета 120 мм, Блешню (7 приходів), імовірно зі ствольної артилерії 122 мм. У Сновській громаді обстріляли Клюси (3 обстріли, 20 приходів), імовірно з міномета 120 мм, Єліне (3 приходи), імовірно зі ствольної артилерії. У Новгород-Сіверській громаді обстріляли Бучки (4 приходи), імовірно з міномета 120 мм, Михальчину Слободу (3 приходи), імовірно зі ствольної артилерії 152 мм.

У Сумській області ворог обстріляв Шосткинський район, зокрема Середину-Буду (2 приходи), імовірно з міномету 120 мм, Старикове (7 приходів), імовірно зі ствольної артилерії, Стару Гуту (4 приходи), імовірно з міномету 120 мм, Харківку (5 приходів), імовірно зі ствольної артилерії.

"Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано", - додали в командуванні. 

Теги: #північ #обстріли

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