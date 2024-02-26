Події

08:24 26.02.2024

Від нічного ворожого авіаудару загинуло двоє людей на Сумщині

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Від нічного ворожого авіаудару загинуло двоє людей на Сумщині

Російські війська завдали вночі авіаційного удару по Юнаківській громаді Сумської області, унаслідок якого загинуло двоє людей, повідомила пресслужба ОВА.

"Сьогодні, 26 лютого о 2 годині 15 хвилин було здійснено авіаудар по Юнаківській громаді. Ворог застосував керовані авіаційні бомби. Зафіксовано 4 вибухи. Попередньо, внаслідок авіаудару загинуло двоє людей - подружжя, яке перебувало вдома", - ідеться в повідомленні.

Також зруйновано один приватний житловий будинок, 5 - пошкоджено.

На місці працюють усі необхідні служби.

 

 

 

Теги: #жертви #обстріли #сумська_область

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