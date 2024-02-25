У лікарні померла постраждала внаслідок російської дронової атаки Одеси в п'ятницю ввечері, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

"Кількість жертв російської дронової атаки в Одесі (23.02.2024) збільшилася", - ідеться в телеграм-каналі.

Кіпер зазначив, що в лікарні померла жінка 1952 р.н., яку рятувальники витягли з-під завалів, під якими одеситка пробула близько двох годин.

Як повідомлялося, після атаки російських дронів в Одесі під завалами знайшли загиблого чоловіка, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у п'ятницю ввечері.