Події

18:47 25.02.2024

Росіяни обстріляли Нікопольщину, є жертва - Лисак

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Російські війська в неділю обстріляли Нікопольщину, є жертва, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Сьогодні протягом дня агресор двічі обстрілював Нікопольщину з важкої артилерії. Ще чотири рази атакував дронами. Загинув місцевий житель", - ідеться в його телеграм-каналі.

За його словами, ворожі снаряди і БПЛА летіли на районний центр і Марганецьку громаду.

Лисак зазначив, що крім підприємства і вантажівок пошкоджено 14 приватних будинків, кілька господарських споруд, кілька гаражів, автобус. Розбито з пів десятка сонячних панелей, пошкоджено лінії електропередач.

На решті територій Дніпропетровщини обійшлося без обстрілів.

 

Теги: #обстріли #нікополь

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